Украина ратифицирует соглашение о ЗСТ с Канадой в ближайшие недели - Кубив

Украина планирует в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой, подписанное в июле 2016 года и позволяющее увеличить объем взаимной торговли между двумя странам в 10 раз.

Об этом сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Мы ожидаем в ближайшие недели заседания Верховной Рады и ратификации соглашения о свободной торговле с Канадой", - сказал Кубив, предложив уже сейчас организовать месячник развития торговых отношений между странами.

Ранее торговый представитель Украины Наталья Микольская отмечала, что экономический эффект от имплементации Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой может составить 200-300 миллионов долларов в перспективе пяти лет, что в 10 раз больше нынешнего уровня торговли между государствами.

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Вступление соглашения в силу означает отмену 98% существующих торговых пошлин. В данный момент текст соглашения фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций.

Кроме того, сразу после ратификации и вступления соглашения в силу украинские товаропроизводители смогут экспортировать в Канаду все промышленные товары, кроме легковых автомобилей, которые попадают под специальные условия либерализации, а также широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

Справка УНИАН. Соглашение о ЗСТ с Канадой было подписано в июле 2016 года в ходе визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину.