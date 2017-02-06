Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,26 за доллар
Официальный курс НБУ на 7 февраля: 100 USD – 2726,2733 гривни; 100 EUR – 2920,3840 гривни; 10 RUR – 4,6435 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2726,2733 (6 февраля – 2707,7975)
100 EUR – 2920,3840 (6 февраля – 2908,4453)
10 RUR – 4,6435 (6 февраля – 4,5652)
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Как сообщал УНИАН, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,15 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0593/29,1102 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4600/0,4613 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2627 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 233,26 миллиона долларов.