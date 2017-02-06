Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,26 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2726,2733 (6 февраля – 2707,7975)

100 EUR – 2920,3840 (6 февраля – 2908,4453)

10 RUR – 4,6435 (6 февраля – 4,5652)

Читайте такжеМеждународные резервы Украины сократились до $15,4 миллиарда – НБУ

Как сообщал УНИАН, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,15 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0593/29,1102 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4600/0,4613 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2627 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 233,26 миллиона долларов.