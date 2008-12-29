Банки должны реструктуризировать долги заемщиков

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК призывает коммерческие банки реструктуризировать долги заемщиков по кредитам и предложить должникам более выгодные условия погашения кредитов.

Такое предложение В.ПИНЗЕНИК выдвинул в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№49 (728) 27 декабря 2008 г.).

Министр финансов отметил, что высокий курс доллара США сделал возвращение валютных кредитов почти невозможным. По его мнению, традиционный для банка инструмент возвращения долга — продажа залогового имущества — в условиях кризиса не работает, «потому что некому продать, покупателя нет». В этой ситуации банки должны предложить должникам более выгодные условия погашения кредитов, уверен министр.

«Предложите людям «конфету». Такой конфетой может быть погашение части кредита в гривне (или другой близкий вариант). Но за эту конфету нужно немедленно заплатить — путем погашения досрочно добровольно части займа», — подчеркнул глава Минфина.

При этом, отметил В.ПИНЗЕНИК, и заемщик, и банк несут курсовые убытки, но зато банк сразу улучшает свое финансовое состояние, уменьшает убытки своих акционеров и потребность в средствах для рекапитализации банка. «Проиграть, чтобы выиграть — вот лозунг дня», — резюмировал он.

Также министр финансов выступает за то, чтобы дать коммерческим банкам большую свободу действий в предоставлении кредитов, которые в нормальных, стандартных условиях относятся к рискованным, нестандартным.