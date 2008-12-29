Доллар продолжает дешеветь

Сегодня на межбанке торги по доллару снова открылись снижением котировок – 7,5150/7,6500 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,5150/7,6500 грн., цены на российскую валюту понизились – 0,2510/0,2590 грн., котировки по евро-гривне поднялись – 10,6975/10,9200 грн. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,4254/1,4256 долл. США (четверг - 1,4066/1,4069).

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