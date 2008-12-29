2009 год будет для российской экономики наихудшим

Будущий год будет самым худшим годом для мировой экономики в послевоенное время, а для России – худшим за последние девять лет. С таким мрачным прогнозом в субботу выступил вице-премьер – министр финансов России Алексей КУДРИН, слова которого приводит «Независимая газета».

По словам министра, в 2009 году российский бюджет впервые за последние годы будет сведен с дефицитом. Причем дефицит достигнет 1,5–2,5 трлн. руб. Погасить его удастся за счет использования Резервного фонда. Эксперты считают, что А.КУДРИН не сгущает краски, и экономический спад в 2009 году может превысить глубину падения экономики в 1992 году, после распада СССР, когда ВВП России сократился более чем на 14%, сообщает «НГ».

«Мы проходим кризисный период», – констатировал А.КУДРИН. Однако, отметил он, «мы ожидаем, что к середине следующего года сумеем затормозить инфляцию», но уточнил, что такое торможение возможно лишь в том случае, если цена на нефть составит около 50 долл. за баррель. Если же цена на нефть будет 30 долл., «то инфляция может дойти до 15%, а курс рубля изменится, но несущественно». При этом министр подчеркнул, что это исключительно предварительный прогноз.