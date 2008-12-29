Обама готовит новый пакет для поддержки экономики

Избранный Президент США Барак ОБАМА готовит новый пакет мер по государственной поддержке экономики США, объем которого может составить до 775 млрд. долл., заявил старший советник Б.ОБАМЫ Дэвид АКСЕЛЬРОД.

"Цифру еще предстоит определить. Мы говорили о пакете объемом от 675 миллиардов долларов до 775 миллиардов долларов, но эти цифры еще не утверждены", - заявил в эфире телекомпании Си-Би-Эс Д.АКСЕЛЬРОД, который займет пост главного политического советника Президента США после инаугурации Б.ОБАМЫ, передает РИА «Новости».

Сославшись на точку зрения большинства американских экономистов, Д.АКСЕЛЬРОД подчеркнул, что новый пакет, чтобы он сработал, должен быть значительным по объему.

"Все согласны, включая экономистов слева и справа, в том, что нам необходимо сделать что-то крупное", - сообщил советник избранного Президента США, напомнив, что новый пакет мер по оказанию господдержки экономики будет направлен на создание в США трех миллионов рабочих мест, на "инвестиции в проекты по энергетике и здравоохранению", на модернизацию американских средних школ, а также на "ремонт наших разрушающихся дорог, мостов и водных путей".

При этом Д.АКСЕЛЬРОД не исключил, что законопроект о новом пакете мог бы быть подготовлен Конгрессом уже к тому моменту, когда новый Президент США вступит в должность, что произойдет 20 января.

"Мы хотели бы на это надеяться, это было бы отлично", - сказал советник Б.ОБАМЫ.

"Разумеется, чем скорее, тем лучше. Я не думаю, что американцы могут ждать. Люди страдают, экономика снижается, мы должны действовать и поэтому мы призываем Конгресс работать над этим ускоренно", - заявил Д.АКСЕЛЬРОД.

Конгресс США нового созыва приступает к работе 8 января.