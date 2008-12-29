Российский рубль продолжает девальвацию к бивалютной корзине

Центробанк РФ в понедельник в очередной раз расширил коридор допустимых колебаний стоимости бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Банке России.

"Да, ЦБ принял решение о расширении технического коридора бивалютной корзины», - сказал собеседник агентства, не уточнив параметры расширения.