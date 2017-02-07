Создание службы финансовых расследований позволит снять давление на бизнес - Гройсман

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Считаю, что ликвидация функций экономического контроля в налоговой милиции, МВД и СБУ и передача их единой службе финансовых расследований позволит снять давление со стороны налоговых и силовых органов. Пора, наконец, прекратить практику, когда каждая из этих служб приходит и проводит свои проверки бизнеса! Должна быть единая служба, построенная на европейских принципах, которая будет заниматься противодействием финансовым преступлениям в Украине», - отметил глава правительства.

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Ранее глава Минфина Александр Данилюк отмечал, что ликвидация силовых подразделений в структуре МВД, СБУ, а также ГФС, является одной из составляющих общей реформы Фискальной службы. В правительстве также допускали, что на смену налоговой милиции должна прийти служба финансовых расследований, однако ее структура, функции и подчиненность были предметом обсуждения.

К началу февраля в Министерстве финансов Украины сообщили о планах в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, предусматривающий проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и преобразование его в аналитическую службу. При этом на уровне правительства речь шла о том, чтобы до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой милиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.