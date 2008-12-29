2008 год может стать худшим в истории фондового рынка США

2008 год может стать наихудшим за всю историю биржи в Соединенных Штатах, передает «Немецкая волна».

Главный барометр Уолл-Стрит, индекс S&P 500, потерял с начала текущего года свыше 40%. Пока наихудшим в биржевой истории США был 1931 год. Тогда этот индекс упал более чем на 47%. Чтобы побить рекорд, сейчас достаточно однодневного резкого прыжка.

Между тем инвесторы надеются, что пик финансового кризиса уже позади и новый год принесет изменения к лучшему. Оптимисты возлагают надежды на Барака ОБАМУ.