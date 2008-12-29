Правительство назначило Парфененко вместо Семенюк

Распоряжение Кабмина

Кабинет министров назначил Дмитрия ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины. Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №1599 принято на заседании Кабмина 27 декабря. Д.ПАРФЕНЕНКО занимает должность заместителя председателя ФГИУ. Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

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