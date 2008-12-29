Ющенко не намерен предпринимать что-либо в отношении Стельмаха

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодня не намерен каким-либо образом реагировать на принятое парламентом решение в отношении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

«Президент на сегодняшний день сотрудничает со СТЕЛЬМАХОМ как главой НБУ, и вполне нормально, и считает, что такое сотрудничество на сегодняшнее время является объективно необходимым. Поэтому Президент не собирается на сегодняшний день реагировать на постановление, принятое парламентом», - сказал А.ШЛАПАК.

«Если будет необходимость в каких-то решительных мерах, он (Президент – УНИАН) их сделает не под давлением со стороны премьер-министра или Верховной Рады», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада приняла постановление, в котором выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины.

Парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса не обеспечившей стабильность национальной денежной единицы. ВР также признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур, имеющей признаки коррупции и приведшей к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

В связи с чем ВР выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

Парламент также обратился с требованием к Президенту Украины безотлагательно внести представление об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.