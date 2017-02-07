Министр финансов ожидает запуска финполиции через полгода

Полноценный запуск службы финансовых расследований (финансовой полиции) и ликвидация налоговой милиции ожидаются через полгода, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН.

"Конечно, заменить вывеску "налоговая милиция" на "финансовая полиция" можно за одну ночь. Но это не реформа. Нужны новые люди и новые методы работы. Финансовая полиция, прежде всего, должна превратиться из репрессивного силового органа в аналитическую службу", - пояснил министр.

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По его словам, руководитель финансовой полиции будет избран на открытом конкурсе, по примеру Национального антикоррупционного бюро.

В то же время, Данилюк отметил, что сейчас "отдельные люди" готовят поправки в закон, чтобы вновь легитимизировать налоговую милицию в ее нынешнем виде, что, по его мнению, недопустимо.

Справка УНИАН. В рамках Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" №1797 от 21 декабря 2016 года, налоговая милиция продолжит свою работу и выполнение обязанностей до принятия нового закона о ее правопреемнице - финансовой полиции.