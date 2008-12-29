«Днепроэнерго» запустило 10-й блок Криворожской ТЭС

ОАО «Днепроэнерго» 25 декабря в 23.01 ввело в эксплуатацию энергоблок Криворожской ТЭС, станционный №10. Блок, который 12 лет находился в режиме консервации, включен в сеть корпусом 10А.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в результате ввода в эксплуатацию этого объекта энергосистема Украины получит дополнительную мощность в 300 МВт. На проведение расконсервации (средний ремонт, вывод блоков с консервации) было выделено порядка 132 млн. грн.

Сегодня установленная мощность Криворожской ТЭС составляет 2,820 ГВт. Станция обеспечивает электроэнергией регион Приднепровья.

Справка УНИАН. ОАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Владеет тремя тепловыми электростанциями – Запорожской, Криворожской и Приднепровской – суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. По итогам 2007 года доля ОАО «Днепроэнерго» на рынке тепловой генерации Украины составила 22,57% (9,98% всей генерации Украины). Выручка ОАО «Днепроэнерго» в 2007 году достигла 3,8 млрд. грн, чистая прибыль – 121,938 млн. грн. Собственником 50%+1 акция является государство в лице НАК "Энергетическая компания Украины", 44% – ДТЭК, остальными – миноритарные акционеры.

Криворожская ТЭС расположена на территории Днепропетровской области, в 20 км на запад от районного центра г. Апостолово и в 2 км от пгт. Зеленодольск. Строительство станции осуществлялось в три очереди: первая – блоки №1-4, вторая – блоки №5-8, третья – блоки №9-10. Первый главный энергоблок был введен в эксплуатацию в 1965 году, последний – в 1973 году.

С введением энергоблока №8 Криворожская ТЭС достигла проектной мощности 2400 МВт и стала первой блочной тепловой электростанцией на твердом топливе, сооруженной по типовому проекту с энергоблоками 300 МВт.

Энергетическое оборудование составляют 10 блоков по 282 МВт с котлами П-50 – 4 блока, с котлами ТПП-210 А – 6 блоков, турбинами К-300-240-2 и К-300-240.Основное проектное топливо – тощий уголь, резервное – мазут, газ.