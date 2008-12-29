Кризис не повлияет на международные проекты на ЧАЭС

Экономический кризис не повлияет на финансирование строительства нового безопасного конфайнмента и других международных проектов, которые реализуются на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции по результатам деятельности МЧС в 2008 году.

Министр отметил, что зарубежные партнеры понимают всю важность завершения работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и преобразования этой территории в безопасную зону.

Именно поэтому, сказал В.ШАНДРА, они предоставили гарантии по продолжению финансирования всех международных проектов, которые реализуются в Чернобыльской зоне.

«Несмотря на финансовый кризис, все работы на Чернобыльской АЭС будут финансироваться. Все, что было запланировано на 2009-2010 годы, будет выполнено в полном объеме», - подчеркнул он.

Министр также сказал, что реализация стабилизационных мер позволит сделать объект «Укрытие» более безопасным и уменьшить выбросы радиоактивных веществ сроком до 100 лет.

Кроме того, это позволит эффективно реализовывать другие проекты на ЧАЭС и уменьшить риски для работающего персонала.

В.ШАНДРА также отметил, что в этом году энергоблоки ЧАЭС окончательно сняты с эксплуатации, и до 2012 года в результате реализации соответствующей программы они станут окончательно безопасными.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров одобрил Общегосударственную программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта „Укрытие” в экологически безопасную систему. Процесс снятия ЧАЭС с эксплуатации довольно продолжителен, и будет проходить в течение нескольких десятилетий, а предложенная МЧС Общегосударственная программа определяет основные его этапы и необходимые меры на ближайшие 5 лет. Выполнение первоочередных мер обеспечит прекращение эксплуатации блоков (подготовительный этап к снятию с эксплуатации) - этап, во время которого будет осуществлено изъятие ядерного топлива из блоков и перемещение его в хранилище отработанного ядерного топлива, и построен безопасный конфайнмент объекта “Укрытие”.

17 сентября 2007 года Чернобыльская атомная электростанция и французский концерн Novarka, а также американский концерн Holteс International подписали контракты на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК), а также хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) на площадке ЧАЭС.

Стоимость контракта между ЧАЭС и концерном Novarka на строительство НБК составляет 505 млн. дол., срок строительства объекта - 5 лет. Стоимость контракта между ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. евро. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.