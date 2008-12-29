ВР может рассмотреть изменения в бюджет - Шлапак

В Верховной Раде уже по итогам января, возможно, будет рассматриваться вопрос о необходимости внесения изменений в Государственный бюджет на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Уже по итогам января, когда мы увидим реальный рост как экономики, так и доходной части бюджета, мы вернемся в парламентском зале к внесению изменений в госбюджет-2009, чтобы сделать его более реальным и менее виртуальным», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Госбюджет на 2009 год был принят 26 декабря. Сегодня, 29 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал бюджет.