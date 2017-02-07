Банковская система Украины в 2016 году получила максимальный в истории убыток - 159 миллиардов

Банковская система Украины по итогам 2016 года обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривень.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

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"Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году – 159 миллиардов гривень, что обусловлено резервированием кредитного портфеля "ПриватБанка", - сказал представитель Нацбанка.

В то же время, он отметил, что в текущем году регулятор ожидает изменения тенденции и выхода банковской системы Украины на прибыльную деятельность.

Как сообщал УНИАН, общий убыток работающих банков Украины за январь-ноябрь 2016 года составил 18,884 миллиарда гривень, что в 3 раза ниже показателя за аналогичный период 2015 года на уровне 57,3 миллиарда гривень.

В начала февраля глава правления национализированного "ПриватБанка" Александр Шлапак заявил, что убыток финучреждения после формирования резервов оценивается в 135 миллиардов гривень.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда негативный финансовый результат работающих банков составил 66,6 миллиарда гривень.