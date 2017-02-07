В Нацбанке спрогнозировали, что будет с гривней в текущем году

Установившаяся тенденция к улучшению макроэкономических показателей развития Украины и условий работы финансового сектора будет способствовать сохранению умеренной волатильности курса гривни.

Об этом говорится в материалах заседания Совета финансовой стабильности, прошедшего под руководством главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и министра финансов Александра Данилюка.

Читайте такжеБанковская система Украины в 2016 году получила максимальный в истории убыток – НБУ

"Участники заседания отметили улучшение макроэкономических условий работы финансового сектора, в частности, ускорение темпов экономического роста. В то же время появились дополнительные инфляционные риски, а потому текущий прогноз изменения индекса потребительских цен Национального банка Украины на уровне 9,1% на конец 2017 года находится ближе к верхней границе целевого диапазона 8% +/- 2 процентных пункта, - говорится в материалах заседания. - При этом фискальная политика остается сдержанной, а дефицит бюджета находится в пределах определенных ориентиров. Обменный курс гривни стабилизировался после периода повышенной турбулентности в декабре-январе. В дальнейшем, в течение 2017 года фундаментальные условия будут способствовать сохранению умеренной волатильности курса".

Как сообщал УНИАН, макропрогноз правительства Украины на 2017 год основывается на допущении, что среднегодовой курс гривни составит 27,2 гривни за доллар. Аналогичные прогнозы в отношении гривни озвучили ключевые рейтинговые агентства и международные финансовые организации.