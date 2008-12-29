«Нафтогаз» продолжает переговоры

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» в понедельник продолжает переговоры в Москве с руководством ОАО «Газпром».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его словам, от «Нафтогаза» переговоры проводят председатель Правления Олег ДУБИНА, его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО и заместитель Владимир ТРИКОЛИЧ.

Напомним, «Нафтогаз» и «Газпром» ведут переговоры по контракту о поставках газа в 2009 году и погашении задолженности за газ.

За последний месяц состоялось несколько раундов переговоров ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которых рассматривались различные варианты погашения долга, включая предложение «Газпрома» провести взаимозачет украинского долга в виде аванса за транзит российского газа по территории Украины.

Россия настаивает на том, что НАК «Нафтогаз Украины» задолжал ей за поставленный газ более 2 млрд. долларов. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что компания полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь текущего года включительно, и на сегодняшний день речь может идти о погашении текущих платежей.

24 декабря ОАО «Газпром» заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» погасил задолженность за сентябрь-октябрь и остался долг за ноябрь-декабрь в размере 1,678 млрд. долл. без учета штрафных санкций.

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея КУПРИЯНОВА, задолженность «Нафтогаза» за ноябрь составляет 805,8 млн. долл., за декабрь – 862,3 млн. долл. и штрафные санкции - около 450 млн. долл.

24 декабря Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в случае неуплаты Украиной газового долга, Россия вынуждена будет прекратить поставки газа.

Справка УНИАН. 2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. При этом «Газпром» сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 млрд. куб. м газа в год. Документом подтверждено намерение поэтапного перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

Условием выполнения положений Меморандума является полное погашение НАК «Нафтогаз Украины» всей имеющейся задолженности за поставленный газ.