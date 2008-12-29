НБУ не должен согласовывать рефинансирование с Кабмином

По мнению Секретариата Президента, статья 86 госбюджета на 2009 год, которая обязывает Национальный банк Украины согласовывать порядок рефинансирования коммерческих банков с Кабинетом Министров, является неконституционной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков проводится согласно порядку, утвержденному Национальным банком Украины совместно с Кабинетом Министров Украины. Остановить действие части 2 ст. 36 и пункта 1 части 1 ст. 42 Закона Украины «О Национальном банке Украины» в части определения и изменения ставки рефинансирования и утверждения порядка выдачи кредитов коммерческим банкам для поддержки ликвидности, рефинансирования коммерческих банков Национальным банком Украины единолично», – процитировал А.ШЛАПАК ст. 86 госбюджета-2009.

По мнению А.ШЛАПАКА, Президент уже в ближайшее время направит конституционное представление относительно данной статьи в Конституционный суд Украины.

«Мы в очередной раз видим попытки правительства зайти на конституционную территорию Национального банка и начать править вместо него в таких сферах, как валюта, рефинансирование, которые являются святыней НБУ», – отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Сегодня, 29 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал бюджет.

Доходы бюджета правительством были определены в сумме 238 млрд. грн. (против 232 млрд. грн. текущего года). Расходы госбюджета 2009 года должны составлять 266 млрд. грн. (против 253 текущего года). Бюджет предусматривает дефицит 31 млрд. грн. – 3% от ВВП.