Ющенко и Стельмах обсудили возможность поддержки «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ обсудили возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения расчетов за импортированный газ.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По сообщению, во время встречи обсуждалось состояние расчетов за импортированный газ, в частности, была рассмотрена возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения таких расчетов.