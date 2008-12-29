Ющенко и Стельмах обсудили возможность поддержки «Нафтогаза»

15:36, 29 декабря 2008
Финансы
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Для расчетов за газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ обсудили возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения расчетов за импортированный газ.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По сообщению, во время встречи обсуждалось состояние расчетов за импортированный газ, в частности, была рассмотрена возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения таких расчетов. 

 

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