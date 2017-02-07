Предстоящее решение суда Лондона по "долгу Януковича" касается процедуры рассмотрения иска – глава Минфина

Решение по иску России к Украине относительно "долга Януковича" на 3 миллиарда долларов, которое суд Лондона примет в марте-апреле, касается процедуры рассмотрения иска, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН.

Министр напомнил, что в ходе трехдневного судебного слушания в Лондоне в январе юристы представили позицию Украины.

"Решение, которое суд примет позже в этом году (возможно, в марте или в апреле), касается процедуры упрощенного производства. В случае поддержки нашей позиции будет полномасштабное судебное разбирательство, которое состоится в 2018 году, а может и позже", - пояснил Данилюк.

По его словам, полномасштабное слушание предполагает заслушивание всех свидетелей, чтобы суд мог разобраться во всех важных особенностях дела.

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"Контекст дела гораздо шире, чем тот, который пытается представить РФ. Поэтому суд, чтобы принять справедливое решение, должен заслушать все аргументы. Пока ждем решения", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Англии 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на 3 миллиарда долларов, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.