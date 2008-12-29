Получит ли ”Внешэкономбанк” контроль над ПИБом?

Сегодня правление Национального банка Украины рассмотрит вопрос приобретения российским "Внешэкономбанком" контрольного пакета акций "Проминвестбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Представит временный администратор свои предложения, их будем смотреть. Он сегодня должен подать и сегодня в 15.00 должно собраться правление и рассматривать его предложения. После этого мы вам сразу решение можем объявить, негативное или позитивное», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк".

На вопрос о поступлении средств от "Внешэкономбанка" В.СТЕЛЬМАХ ответил, что пока официального сообщения об этом у Нацбанка нет, но в телефонном режиме было получено подтверждение от одного из украинских коммерческих банков о том, что средства уже поступили в Украину.

«Но это нам ничего не дает», – сказал В.СТЕЛЬМАХ, при этом подчеркнув, что о факте поступления средств можно будет говорить только после получения официального подтверждения от временного администратора.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК сообщил журналистам о том, что акционеры «Проминвестбанка», а именно Slav AG и российский «Внешэкономбанк» договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении ПИБа.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. грн.

11 декабря т.г. было принято решение о закрытии дополнительной эмиссии акций на 900 млн. грн. как несостоявшейся.

Напомним, временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа в результате рейдерской атаки стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

В ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционную компанию «Бровары-Инвест» приобрел 34% акций «Проминвестбанка», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

По информации В.КРОТЮКА, собственником 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициаром контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

В СМИ владельцами Slav AG называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.