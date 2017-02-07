На финрынке Украины остается пять проблемных банков - НБУ
В будущем регулятор намерен отказаться от применения проблемного статуса банка, планируя внедрять более цивилизованные подходы банковского надзора.
На украинском рынке остается пять проблемных банков, что не является критичным для финансовой системы, заявила сегодня журналистам заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
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"Проблемный статус – это не приговор, у нас 13 банков вышли из проблемного статуса и продолжают работу", - пояснила она.
Рожкова отметила, что в будущем регулятор намерен отказаться от практики применять проблемный статус банка, планируя внедрять более цивилизованные подходы банковского надзора.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2017 году может признать неплатежеспособными еще 10-15 банков.