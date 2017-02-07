Данилюк обещает результаты обновленного порядка возмещения НДС через два месяца

Результаты внедрения обновленного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) можно будет увидеть уже через два месяца, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН.

Он напомнил, что Кабинет министров одобрил инициативу Минфина полностью изменить процедуру администрирования НДС.

"Мы внедряем единый публичный реестр, который каждый сможет отслеживать онлайн на нашем сайте. Сейчас Минфин активно работает над механикой внедрения этого решения, чтобы никто не мог манипулировать НДС. Я уверен, что через два месяца, когда соответствующее ИТ-решение заработает, все почувствуют разницу", - сказал Данилюк.

Министр подчеркнул, что ранее автоматическое возмещение НДС на практике представляло собой "полуавтомат", позволяя ГФС вручную принимать решение о возмещении налога той или иной компании.

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"Налоговая "нажимала кнопку", давая выводы, какому бизнесу возвращать деньги, а какому - нет. Более того, было два реестра, по которым ГФС могла в ручном режиме провести определенную компанию "без очереди" и возместить НДС быстро, а другую компанию отправить в конец списка. Это было большим элементом коррупции. Сейчас такой возможности не будет", - заверил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 25 января утвердил новый порядок ведения реестра возмещения НДС, сокращающий возможности для злоупотреблений в этой сфере.

Вопрос возмещения НДС многие годы был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За минувший год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень. В январе нынешнего года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 миллиарда гривень.