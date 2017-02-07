НБУ видит два цивилизованных пути ухода российского капитала из украинской банковской системы

Национальный банк Украины видит два цивилизованных пути ухода российского капитала из украинской банковской системы: продажа или постепенное сокращение присутствия на рынке.

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Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.

Она напомнила, что на украинском рынке есть пять банков с российским капиталом, и отметила, что с 2014 года их активы сокращаются. «Для них есть два пути – или найти нового собственника, или постепенно сокращать свое присутствие на рынке», - сказала Рожкова.

По ее словам, на сегодня российские банки ищут покупателей, в них работают кураторы НБУ, которые контролируют операции финучреждений.

Кроме того, как отметила Рожкова, российские банки сокращают объемы вложений и работают в режиме ограничений.

Представитель НБУ подтвердила, что в банках с российским капиталом действительно есть кредиты украинских государственных компаний. «Мы обсуждали этот вопрос с профильным министерством. Для того, чтобы этой зависимости не было, нужно либо погасить кредиты, или перекредитовать их в другом банке», - пояснила Рожкова.

Справка УНИАН. В Украине государственный банковский сектор Российской Федерации представлен тремя банками из числа крупнейших по объему активов – «ВТБ Банк», «Сбербанк» и «Проминвестбанк».

В течение прошлого года руководители российских банков неоднократно заявляли о возможной продаже или сокращении бизнеса в Украине, а российские средства массовой информации сообщали, что покупателя на активы в Украине ищут все три представителя российского государственного банковского сектора.

В октябре 2016 года Украина в пакете санкций против РФ запретила деятельность российских платежных систем на территории Украины, включая Anelik, Blizko, «Колибри» (ранее – «Блиц»), «Юнистрим». Также запрещена деятельность на территории Украины компаниям «Платежный центр» – платежной организации международной платежной системы «Золотая Корона» и «Лидер» – платежной организации системы «Лидер».