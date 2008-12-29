Под Киевом построят станцию спутниковой связи

Под Киевом построят станцию низкоорбитальной спутниковой связи спутниковых систем «Гонец» и Orbcomm.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Орбита».

«В 2009 году в Киевской области планируется построить наземную региональную станцию низкоорбитальной спутниковой связи. Строительство станции предусмотрено в рамках украинско-казахстанского инвестиционного проекта по интеграции и использованию ресурсов связи спутниковых систем «Гонец» и Orbcomm», – отмечается в сообщении.

По словам координатора проекта Вячеслава ТАТАРИНЦЕВА, радиус зоны покрытия наземной региональной станции под Киевом будет составлять около 3000 км. Таким образом, украинская станция спутниковой связи обеспечит обслуживание всей Европы, европейской части России, Беларуси, стран Скандинавии, Великобритании, Ближнего Востока, Средней Азии и северной части Африки.

«Согласно проекту, станция под Киевом будет объединена в единую сеть с аналогичной уже существующей станцией, которая находится в 30 км от г. Алматы в Казахстане. Благодаря этому зона покрытия будет охватывать практически весь Евразийский континент», – отметил В.ТАТАРИНЦЕВ.

Функции оператора спутниковой связи на базе интегрированной системы «Гонец-Оrbcomm» на территории Украины будет выполнять компания «Орбита», созданная при участии украинских и казахстанских инвесторов.

Участниками проекта являются Национальное космическое агентство Украины, казахстанская государственная компания «Гариш Сапари» (входит в сферу управления Национального космического агентства Республики Казахстан), украинская компания «Спутниковая система связи «Орбита» и казахстанский научно-технический центр «Дельта плюс».

Справка УНИАН. Международная спутниковая система Orbcomm создана компанией Orbcomm Global, основными акционерами которой являются Orbital Sciences Corporation (США), Teleglobe Inc. (Канада), Technology Resources Industries (Малайзия). Теперь компании по развертыванию наземных сегментов системы Orbcomm созданы в США, Канаде, Западной Европе, Марокко, Турции, Японии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре.

Российская спутниковая система «Гонец» создана под эгидой Российского авиакосмического агентства (Росавиакосмос) в 1994-1997 гг. С 1998 г. управление и функционирование системы обеспечивает ОАО «Спутниковая система «Гонец», контрольный пакет акций которой принадлежит Федеральному космическому агентству РФ (Роскосмос). На данный момент в рамках программы «Развитие космической отрасли в Республике Казахстан» Национальное космическое агентство РК (Казкосмос) и Роскосмос совместно выполняют работы по созданию российско-казахстанского сегмента интегрированной системы «Гонец-Оrbcomm».

Американская и российская низкоорбитальные космические системы связи используют малогабаритные космические аппараты весом до 45 кг, которые находятся на орбитах высотой 775 км (Orbcomm) и 1500 км («Гонец»). Для передачи сообщений и данных обе системы используют частоты УКХ-диапазона и портативные недорогие абонентские терминалы.