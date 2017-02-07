Министр соцполитики о невыплате пенсий на неподконтрольных территориях: Пусть Путину выставляют претензии

Киев не сможет восстановить социальные выплаты на неподконтрольных ему территориях Донбасса, пока не будут выполнены первые семь пунктов минских соглашений. Об этом заявил в эфире программы «Ваша Свобода» на "Радио Свобода" министр социальной политики УкраиныАндрей Рева.

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Он напомнил: чтобы получить украинские пенсии, необходимо зарегистрироваться на свободной от сепаратистов территории. По его словам, в прошлом году СБУ выявила 460 тысяч людей, которые получали выплаты как внутренне перемещенные лица, но ни разу не пересекали линию разграничения. После проведенной верификации 160 тысяч так и не идентифицировали.

Представители Организации Объединенных Наций рекомендуют властям Украины платить пенсии всем жителям Донбасса, в том числе и временно оккупированных территорий. В частности, координатор системы ООН в Украине Нил Уокер заявил, что в организации очень обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат для жителей ОРДЛО и переселенцев.

«Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел», – отреагировал на заявление Нила Уокера Рева.

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«Говорил с западными послами, в частности с послом США Мари Йованович, задал простой вопрос: как видите механизм выплаты на неподконтрольной территории? Она сказала: у меня нет готового рецепта. Пусть занимаются своей работой и разводят стороны конфликта – обеспечивают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, обмен удерживаемыми лицами и все, что связано с мирным процессом. Пусть едут в Москву к Путину и выставляют претензии, что идут боевые действия», – говорит министр.

В то же время жителям ОРДЛО, которые не зарегистрируются как внутренне перемещенные лица на контролируемых Киевом территориях, Украина пенсий не будет платить, отметил Рева. По его словам, закон говорит: переселенцы могут менять место жительства, даже возвращаться на оккупированные территории, однако не дольше как на два месяца – иначе будут лишены своего статуса.

«Восстановления соцвыплат – это 8-й пункт минских соглашений (речь идет о «Комплексе мероприятий по выполнению минских договоренностей» от 12 февраля 2015 года – ред.). Когда Украина требует выполнения пункта 11, перекрытие границы (в этом пункте определены условия для возвращения Украине полного контроля над границей – ред.), чтобы перестало поступать вооружение и боевики, нам говорят: нет-нет-нет, сначала надо выполнить десять. Так вот, я им отвечаю: восьмой пункт будет выполняться тогда, когда будут выполнены первые семь», – говорит министр.

Руководитель Министерства социальной политики также признает, что злоупотребления в сфере соцвыплат существуют – после проведенной верификации с 8 июня по 8 декабря 2016 года выявлен ряд нарушений.

«Около 160 тысяч – люди, которых мы так и не нашли, где они были... Много кто получает две пенсии – и нашу, и «их». Это разве что только для наших друзей из ООН секрет», – отмечает Рева.