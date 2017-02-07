Министр финансов ожидает принятия Радой закона о спецконфискации

Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает, что Верховная Рада примет закон о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов, украденных политической элитой бывшего президента Виктора Януковича.

"Я думаю, что этот закон будет проголосован", - сказал министр в интервью УНИАН.

Он отметил, что средства предусмотрены в госбюджете на 2017 год как определенная мотивация для парламента.

"Не планировать эти поступления - это все равно, что сказать людям: эти деньги были украдены, но мы не предполагаем их возврата", - пояснил Данилюк.

Читайте такжеГройсман рассказал о бюджете-2017 и многострадальной спецконфискации

Справка УНИАН. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу, средства в размере 1,5 миллиарда долларов.

Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства, однако они так и не были возвращены.

Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств в сентябре 2016 года.

Для сохранения сбалансированности бюджета на 2017 год правительство заложило 12 миллиардов гривень из 40 миллиардов гривень предполагаемой спецконфискации.