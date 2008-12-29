Ющенко и Путин не договорились

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что России и Украине пока не удалось договориться по газовым вопросам.

Как передает РИА «Новости», российский премьер сегодня в течение часа разговаривал по телефону с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на эту тему.

"Только что час общались с Виктором Андреевичем. Пока не договорились", – сказал В.ПУТИН журналистам.

На вопрос, почему не договорились, он ответил: "Потому что платить не хотят".