Украинский фондовый рынок до конца зимы будет пассивным

Украинский фондовый рынок как в январе, так и в феврале 2009 года, скорее всего, останется пассивным.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Тем не менее, по его словам, значительное падение цен на украинские бумаги в 2008 году создало определенный потенциал для рыночного роста их стоимости в году следующем.

Как считает О.МОРКВА, в случае управляемой социально-экономической обстановки в стране и относительной курсовой стабилизации при отсутствии значительного негатива и в мировой экономике, у отечественного биржевого рынка в январе-феврале будут определенные шансы показать средний ценовой рост на уровне 3-12%. Вместе с тем, добавил он, при значительном ухудшении макроэкономических показателей ценовая динамика на украинских биржах, скорее всего, также примет нисходящий тренд, а падение фондового индикатора может составить только в январе около 10%.

О.МОРКВА прогнозирует, что «дополнительным фактором для роста рынка может стать и то обстоятельство, что в Украине, несмотря на явную неуместность и низкую вероятность успешной приватизации в условиях кризиса, по-прежнему ведется дискуссия о приватизации инвестиционно-привлекательных государственных объектов в 2009 году, в частности о реализации контрольных пакетов акций генерирующих и блокирующих пакетов распределительных компаний».