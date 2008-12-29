Официальных безработных в РФ стало почти 1,5 миллиона

В декабре 2008 года численность зарегистрированных безработных в России достигла 1,454 миллиона человек - это на 4% выше показателя предыдущей недели, сообщает Би-би-си со ссылкой на вице-премьера РФ Александра ЖУКОВА.

При этом, по словам главы Минздравсоцразвития Татьяны ГОЛИКОВОЙ, бюджет на следующий год формировался из расчета, что число ищущих работу может достигнуть 1,6 миллиона человек.

Около 10 тыс. предприятий объявили о планах сокращения более 270 тысяч сотрудников в январе-феврале наступающего года.

"Особую тревогу вызывает ситуация на рынке труда в моногородах, где предприятие является градообразующим", - отметил А.ЖУКОВ.

Под угрозой увольнения в таких населенных пунктах, по официальным данным, оказались более 27 тысяч сотрудников 330 предприятий.

"Мировой финансовый кризис сказывается на российской экономике достаточно сильно", - резюмировал А.ЖУКОВ.