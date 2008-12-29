Тигипко считает позитивом участие ”Внешэкономбанка” в капитале ПИБа

Первый вице-президент Украинского кредитно-банковского союза, председатель правления «Сведбанка» Сергей ТИГИПКО считает позитивом возможное участие российского "Внешэкономбанка" в капитале "Проминвестбанка".

«Такая возможность не может быть не использована. Такого инвестора нельзя отпускать», – сказал журналистам С.ТИГИПКО.

По его информации, 190 млн. долл., которые должны быть направлены на финансовое оздоровление ПИБа, уже поступили в Украину.

Сегодня председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что правление Нацбанка сегодня рассмотрит вопрос возможного участия "Внешэкономбанка" в капитале "Проминвестбанка".

Напомним, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк".

На вопрос о поступлении средств от "Внешэкономбанка" В.СТЕЛЬМАХ ответил, что пока официального сообщения об этом у Нацбанка нет, но в телефонном режиме было получено подтверждение от одного из украинских коммерческих банков о том, что средства уже поступили в Украину.

«Но это нам ничего не дает», – сказал В.СТЕЛЬМАХ, при этом подчеркнув, что о факте поступления средств можно будет говорить только после получения официального подтверждения от временного администратора.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК сообщил журналистам о том, что акционеры «Проминвестбанка», а именно Slav AG и российский «Внешэкономбанк» договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении ПИБа.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. грн.

11 декабря т.г. было принято решение о закрытии дополнительной эмиссии акций на 900 млн. грн. как несостоявшейся.

Напомним, временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа в результате рейдерской атаки стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

В ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционную компанию «Бровары-Инвест» приобрел 34% акций «Проминвестбанка», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

По информации В.КРОТЮКА, собственником 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициаром контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

В СМИ владельцами Slav AG называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.