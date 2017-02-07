Глава финкомитета рассказал о планах по созданию Банка развития

Об этом в интервью газете «День», опубликованном во вторник заявил глава комитета Сергей Рыбалка.

По его мнению, необходимо тщательно подготовить базу для создания Банка развития и утвердить стратегию государственных банков. «Логично, чтобы экспортом занимался «Укрэксимбанк», а для удешевления кредитования внутренних инвестиций в высокотехнологичные производства и инфраструктуру нужен Банк развития. Важно максимально настроить госбанки на дешевое кредитование малого и среднего бизнеса», - уверен С. Рыбалка.

«После национализации «Приватбанка» доля государственных банков в активах банковской системы достигла 53%. Большинство функций, которые могут выполнять обычные коммерческие банки, нужно отдать частным учреждениям, продав им соответствующие активы. Госбанки практически не должны конкурировать с частными банками. Их функция – реализовывать государственную политику, помогать достигать наших стратегических целей, превращать экономику Украины в сильную, стабильную и динамично развивающуюся», - отметил глава финкомитета.

Он отметил, что такую же позицию занимают эксперты по финансовому сектору из Японии, с которыми комитет проводит консультационную работу. «Все наши предложения и наработки мы передадим правительству и будем принимать активное участие в разработке среднесрочной программы развития страны», - сказал Рыбалка.

«Мы целенаправленно убеждаем правительство в важности создания системы стимулов для продвижения украинского технологического экспорта на мировых рынках», - отметил С. Рыбалка.

По его словам, это позволит увеличивать долю в экспорте продукции с приемлемой добавленной стоимостью, увеличить приток валюты в страну, создавать новые производства и рабочие места, наращивать благосостояние граждан. «Одно дело торговать необработанным металлом и лесом-кругляком и жить все беднее и беднее, а другое дело - со временем построить сильную промышленность и продавать за границу сложные станки, роботов, самолеты и космические ракетоносители. Мы обязательно подадим наши предложения к среднесрочному плану правительства, проект которого недавно презентовал премьер Владимир Гройсман», - подчеркнул он.

Напомним, ранее финкомитет Рады утвердил и рекомендовал для реализации правительству Стратегию развития банковского сектора до 2020 года. В разработке документа участвовали ведущие эксперты, ученые, бывшие руководители профильных департаментов НБУ, представители банковского сообщества. На основании Стратегии комитет разработал ряд законопроектов, в том числе о повышении прозрачности работы НБУ, реформировании системы гарантирования вкладов, стимулировании кредитования экономики.