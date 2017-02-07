НБУ ожидает решения инвесторов по крупнейшим российским банкам в Украине до конца квартала

Национальный банк ожидает решения по крупнейшим банкам в Украине с российским капиталом относительно их продажи новым инвесторам до конца первого квартала, сообщила сегодня журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сбербанк" – огромный, на него найти инвестора достаточно сложно. "ВТБ" и "Проминвест", я точно знаю, сейчас в переговорном процессе. И мы будем рады, если какой-то инвестор их купит, и банки продолжат работать. Наш диалог звучит таким образом, что до конца первого квартала уже будет определено, есть реальный инвестор или нет", - сказала Рожкова.

По ее словам, есть несколько инвесторов – украинские и нет, которые на первый взгляд платежеспособны, однако этот вопрос регулятор будет изучать подробнее. "Если инвестор есть – мы будем работать с новым инвестором. Если нет - мы видим по ним сокращение активов и пассивов наиболее быстрыми темпами, чем по всем остальным", - добавила Рожкова.

Отвечая на вопрос о справедливости обвинений банков с российским капиталом в финансировании через них террористов "ДНР" и "ЛНР", она сказала, что работающие в этих банках кураторы НБУ таких операций не видели.

При этом Рожкова подчеркнула, что в банках с российским капиталом находится 22 миллиарда гривень вкладов населения и 16 млрд грн средств юридических лиц, т.е. граждан и компаний Украины, в то время как кредитный портфель составляет порядка 140 миллиардов гривень. "Вопрос снижения их доли можно решать, там действительно большая доля госсектора в их операциях. Поэтому мы говорим о том, что сейчас эти кредиты нужно переместить в другие банки. За счет этих денег мы заставим их рассчитаться с вкладчиками и бизнесом, и вся угроза исчезнет", - пояснила она.

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Рожкова также отметила, что украинские дочки российских банков оказались в непростой ситуации, поскольку ряд крупных заемщиков не хотят возвращать кредиты "из патриотических соображений". "У меня другая патриотическая позиция – там вклады населения и их надо вернуть. В противном случае это ляжет на государство. Более того, любые потрясения сейчас на рынке – это плохо. Мы хотим, чтобы они покинули наш рынок безболезненно", - сказала она.

При этом Рожкова назвала два цивилизованных пути ухода российского капитала из украинской банковской системы: продажа или постепенное сокращение присутствия на рынке.

Справка УНИАН. В Украине государственный банковский сектор Российской Федерации представлен тремя банками из числа крупнейших по объему активов – "ВТБ Банк", "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

В течение прошлого года руководители российских банков неоднократно заявляли о возможной продаже или сокращении бизнеса в Украине, а российские средства массовой информации сообщали, что покупателя на активы в Украине ищут все три представителя российского государственного банковского сектора.

В октябре 2016 года Украина в пакете санкций против РФ запретила деятельность российских платежных систем на территории Украины, включая Anelik, Blizko, "Колибри" (ранее – "Блиц"), "Юнистрим". Также запрещена деятельность на территории Украины компаниям "Платежный центр" – платежной организации международной платежной системы "Золотая Корона" и "Лидер" – платежной организации системы "Лидер".