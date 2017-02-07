Украина и США подписали соглашение в рамках закона FATCA о выполнении требований к иностранным счетам

Документ подписали в Киеве министр финансов Украины Александр Данилюк и Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

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Комментируя это событие, глава Минфина отметил, что соглашение является многосторонним, и 60 государств, включая страны - члены ЕС, уже присоединились к нему. «Переговоры по этому соглашению шли порядка 4 лет, но благодаря активизации сотрудничества их удалось финализировать и выйти на подписание документа. Соглашение позволяет уменьшить возможности финансовых махинаций, улучшить обмен информацией и усилить наше партнерство с США», - сказал Данилюк, отметив, что сейчас приоритет работы Минфина - совместно с партнерами эффективно противодействовать уклонению от уплаты налогов или применению двойного налогообложения.

В свою очередь посол Йованович подчеркнула, что главная задача соглашения - организация обмена информацией. «Но в целом, это значительный шаг вперед в нашем сотрудничестве. Это знак эффективности совместной работы», - сказала посол.

Справка УНИАН. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) принят в США в 2010 году. По его нормам, иностранные банки обязаны либо стать налоговыми агентами американской налоговой службы, либо рисковать тем, что с международных банковских переводов могут быть принудительно удержаны 30% средств, если банк-контрагент или банк-корреспондент посчитает, что получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а источником перечисляемых средств является доход, связанный с США. Сохранению средств способствует именно прозрачность платежей и всей налоговой информации.