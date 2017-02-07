Министр финансов призвал депутатов не поддерживать восстановление налоговой милиции

Министр финансов Украины Александр Данилюк обратился к народным депутатам с просьбой не поддерживать подготовленный рядом парламентариев проект закона о налогообложении наследства, предполагающий восстановление упраздненной с начала текущего года налоговой милиции.

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Об этом Данилюк написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что проект закона внесен в повестку дня работы парламента.

«Депутаты Налогового комитета Верховной Рады инициировали изменения, которые восстановят налоговую милицию, несмотря на позицию Минфина. Соответствующий законопроект под ироничным названием «О налогообложении наследства» уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Если Рада поддержит эти изменения, орган, который годами «кошмарил» бизнес будет снова легитимизирован, - подчеркнул Данилюк. - Этот репрессивный орган уже месяц находится вне закона. Состоялся ли за это время «разгул финансовой преступности»? Очевидно, что нет. Почему тогда такая спешка (с принятием законопроекта - УНИАН)? Возможно, это еще одна попытка сорвать одну из важнейших реформ для бизнеса?»

При этом Данилюк напомнил, что вчера под председательством главы правительства Владимира Гройсмана состоялось совещание, участники которого достигли договоренности о доработке проекта закона о финансовой полиции.

«Законопроект уже публично поддержали основные бизнес ассоциации и независимые эксперты. Я продолжаю придерживаться позиции, что восстановление налоговой милиция неприемлемо. Это «наследие» должно отойти в прошлое», - подчеркнул глава Минфина.

Ранее Данилюк отмечал, что ликвидация экономических подразделений силовых структур в МВД, СБУ, а также ГФС, является одной из составляющих общей реформы Фискальной службы. В правительстве также допускали, что на смену налоговой милиции должна прийти служба финансовых расследований, однако ее структура, функции и подчиненность были предметом обсуждения.

К началу февраля в Министерстве финансов Украины сообщили о планах в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, предусматривающий проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и преобразование его в аналитическую службу. При этом на уровне правительства речь шла о том, чтобы до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой милиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.