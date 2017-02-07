Журналист сообщил, что Нацбанк присвоил код МФО "Центральному резервному банку ДНР": у Гонтаревой отрицают

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР. Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов", - отмечает журналист, при этом приводя ссылку на "постановление" боевиков, где указывается код МФО "ЦРБ ДНР".

По словам Дубинского, при этом официально такого кода на сайте НБУ нет.

"Конечно, Нацбанк его выдачу не признает, хотя официально не отрицает – в ответе на мой запрос там написали множество общих фраз, но ничего не сказали", - пишет Дубинский.

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По его мнению, таким образом глава Нацбанка Валерия Гонтарева фактически признала существование ДНР.

"Желаю ей поскорее получить тамошний паспорт", - написал Дубинский.

В свою очередь, в НБУ подобную информацию опровергают.

"Национальный банк и украинская банковская система не осуществляют деятельность на территории самопровозглашенных так называемых ЛНР-ДНР. Национальный банк Украины также не регулирует деятельность банковских учреждений на неподконтрольных Украины территориях", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.