Гривня закрыла межбанк на уровне 27,02 за доллар

Во вторник, 7 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,98/27,02 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8038/28,8365 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4544/0,4554 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0319 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 448 сделок на сумму 191,62 млн долл.