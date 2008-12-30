Золото поднялось в цене

Цена на золото 29 декабря выросла на фоне эскалации конфликта на Ближнем востоке, роста цен на нефть и снижения курса доллара, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на $4,10 до $875,30 за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на $0,28 на отметке $10,81 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подорожал на $27,70 до $917,90 за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся ростом на $11 на отметке $187 за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на $0,01 на отметке $1,31 за фунт.

Одним из факторов роста на рынке золота стал конфликт на Ближнем Востоке. ВВС Израиля в понедельник 29 декабря нанесли новые удары по контролируемому движением Хамас cектору Газа. В результате трехдневной бомбардировки погибли уже более 300 человек.

Израиль начал военную операцию против Хамас в ответ на участившиеся ракетно-минометные обстрелы с палестинской стороны и не исключает проведения наземной операции в регионе. По словам израильского командования, целью авиаударов является разрушение "террористической инфраструктуры".

На таком фоне резко выросли цены на нефть, так как противостояние сторон может привести к срыву поставок черного золота. Цены на нефть и золото традиционно изменяются в одном направлении.

На валютном рынке курс доллара снизился по отношению к своим конкурентам. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,2%. Цены на золото и курс доллара обычно изменяются в противоположных направлениях.