Россия выделит 10 трлн руб на антикризисные меры

10 трлн. руб. может быть выделено в России на антикризисные действия, говорится в "Перечне первоочередных мер, предпринимаемых правительством РФ по борьбе с последствиями мирового финансового кризиса", передает ПРАЙМ-ТАСС материалы документа, опубликованного на сайте высшего органа исполнительной власти страны.

"Общей целью реализуемой правительством России и Центральным банком системы антикризисных мер является минимизация масштабов экономического кризиса и смягчение его последствий для населения и экономики", - отмечается в сообщении.

"В общей сложности на реализацию антикризисных мер зарезервировано 10 трлн рублей. Эта сумма формируется из средств федерального бюджета, Центрального банка, резервных фондов", - говорится в сообщении.