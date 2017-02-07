В Украине за год банковских работников стало меньше почти на 10 тысяч человек

Численность штатных работников в банковской системе Украины в 2016 году сократилась на 9,6 тыс. человек – до 140,1 тыс. работников.

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Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за февраль, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, на конец 2016 года в банках с иностранным капиталом работало 46,6 тыс. человек, в государственных банках – 38,4 тыс. человек, в частных украинских банках – 29,7 тыс. человек, в национализированном «ПриватБанке» - 25,4 тыс. человек.

В то же время, как отметил НБУ, темп падения численности банковских работников замедлился по сравнению с 2015 и 2014 годами, когда штат сократился на 44,7 и 52,1 тыс. человек соответственно.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.