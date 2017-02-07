Валютные резервы Китая достигли шестилетнего минимума

Это оказалось хуже ожиданий экспертов и представляет собой минимум с февраля 2011 года, пишет Прайм ссылаясь на данные Народного банка (ЦБ) Китая.

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Валютные резервы Китая сократились в январе на 12,3 миллиарда долларов. При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали сокращение валютных резервов страны лишь на 10,5 миллиардов.

Месяцем ранее, в декабре 2016 года, валютные резервы Китая сократились на 41 миллиард долларов, до 3,01 триллиона.

За весь 2016 год валютные резервы Китая сократились на 320 миллиардов долларов. В 2015 году резервы похудели на 513 миллиардов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в прошлом году замедлились - до 6,7% против 6,9% в 2015 году. Это худший показатель за последние 26 лет.