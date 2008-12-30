Мировые убытки от стихии в 2008 г составили 200 млрд долл.

Убытки от стихийных бедствий в 2008 г. составили 200 млрд долл. против 82 млрд долл. в 2007 году, сообщает Страхование в России.

Таковы оценки одной из крупнейших в мире перестраховочных компаний, немецкой Munich Re, представленные сегодня в ее ежегодном отчете. Таким образом, уходящий год стал одним из самых дорогостоящих с точки зрения убытков от стихии – дороже ее удары обходились лишь в 1995 г. и 2005 г.

Жертвами разгулов стихии в уходящем году стали примерно 220 тыс. человек.

Несмотря на количественное сокращение стихийных бедствий по сравнению с прошлым годом (в 2008 г. их было 750 против 960 годом ранее), удары стихии были мощнее. Самым дорогостоящим для страховщиков стал ураган «Айк», пронесшийся по островам Карибского бассейна и территории США – убытки от него составили 30 млрд долл., из которых застрахованными оказались ровно половина (15 млрд долл.). А самыми смертельными стихийными бедствиями стали циклон «Наргис» (повлекший за собой гибель 135 тыс. человек в Мьянме) и землетрясение в китайской провинции Сычуань, в результате которого погибли 70 тыс. человек.

Специалисты из Munich Re связывают усиление природных катаклизмов с глобальным потеплением климата и прогнозируют их интенсификацию с дальнейшим изменением температур на планете.

Munich Re – крупнейшая компания в Германии, предоставляющая услуги по перестрахованию. Кроме того, компания занимается прямым страхованием, а также управлением активами. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2008 г. снизилась на 58% – до 1,4 млрд евро.