Банковская система Украины готова к кредитованию – замглавы НБУ

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

«Система сейчас прозрачна – осталось только два банка, по которым продолжается процедура легализации собственников – это банк «Гефест» и банк «Новый». Ликвидность банковской системы превышает 100 млрд грн. Система готова к кредитованию», - сказала она.

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Рожкова отметила, что после проведенной очистки регулятор намерен посвятить 2017 год повышению эффективности банковской системы и возобновлению кредитования. «Большой вопрос: что делать с проблемными активами. Есть несколько идей, мы их сейчас обсуждаем. Я думаю, что как только они оформятся в какую-то концепцию, мы обязательно с ней ознакомим», - сказала она.

Также замглавы НБУ напомнила, что для возобновления кредитования есть ряд законодательных инициатив, и Нацбанк рассчитывает на их поддержку в Верховной Раде. «Мы уже во второй половине 2016 года видели, что определенным сегментам, по определенным банкам кредитование восстанавливается, и банки довольно оптимистично смотрят на 2017 год. В первую очередь – это малый и средний бизнес. И есть много проектов при участии наших международных партнеров», - добавила она.

Рожкова также сообщила, что начиная с 2018 года НБУ намерен ввести ежегодную диагностику качества банковского кредитования, результаты которой будут публичными.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозировал возобновление кредитования в 2016 году при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.

Верховная Рада 15 ноября 2016 года отклонила законопроект о стимулировании кредитования в Украине, и парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности предложил банкирам разработать новый законопроект вместо отклоненного.

По оценкам банкиров, полноценное возобновление банковского кредитования в Украине невозможно без выхода экономики из тени, финансовой реструктуризации заемщиков и создания банка проблемных активов.