Наличный рынок: гривня снижается

Сегодня в обменных пунктах продолжился рост доллара. По состоянию на 9.30 средний курс покупки по Украине составлял 7,64 грн/долл, продажи – 8,16 грн/долл. (по данным портала «Finance.ua»).

http://tables.finance.ua/ru/currency/cash .

Таким образом, курс продажи наличного доллара США повысился сегодня по сравнению со значениями понедельника (7,99 грн/долл) - на 2,1%, а минувшей пятницы (7,86 грн/долл) – на 3,8%.

Евро покупали сегодня утром в обменных пунктах в среднем по 10,67 грн., продавали – по 11,59 грн.