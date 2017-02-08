Доллар и евро подешевеют: НБУ значительно укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеСовет НБУ дал правительству ряд рекомендаций для стабилизации гривни

100 USD США – 2703.1894 (7 февраля – 2726.2733)

100 EUR – 2885.6547 (7 февраля – 2920.3840)

10 RUR – 4.5667 (7 февраля – 4.6435)

Как сообщали УНИАН, во вторник, 7 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,98/27,02 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8038/28,8365 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4544/0,4554 грн/рубль.