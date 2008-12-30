Ющенко подписал закон о праздничных детских подарках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об освобождении от налогообложения денежных средств, которые направляются на проведение новогодне-рождественских праздников для детей и на приобретение детских праздничных подарков» (относительно стоимости и сроков приобретения подарков).

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

В соответствии с законом, под детскими праздничными подарками необходимо понимать наборы товаров, которые содержат лишь кондитерские изделия и игрушки отечественного производства и фрукты, общей стоимостью не более 8% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января отчетного налогового года (на 1 января 2008 года прожиточный минимум составлял 592 грн. в месяц – УНИАН).

В предыдущем законе речь идет о том, что общая стоимость подарка должна быть не более 1 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (который на сегодняшний день составляет 17 грн. - УНИАН).

Кроме того, законом предусмотрено, что он действует ежегодно в период с 15 ноября текущего года до 15 января следующего года.

Как известно, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об освобождении от налогообложения денежных средств, которые направляются на проведение новогодне-рождественских праздников для детей и на приобретение детских праздничных подарков» (относительно стоимости и сроков приобретения подарков) 19 декабря 2008 года.