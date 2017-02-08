Китай ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в среду ослабил курс юаня к доллару на 0,36%, свидетельствуют данные регулятора.

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В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8849, что на 245 пунктов выше фиксинга вторника, когда курс юаня составил 6,8604, сообщает Прайм.

Ранее регулятор заявил, что в 2017 году продолжит умеренную монетарную политику.

ЦБ также намерен поддерживать уровень ликвидности, осуществлять кредитование с помощью наличных денежных средств, увеличить масштабы социального финансирования, улучшать и совершенствовать кредитную систему.