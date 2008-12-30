Украинской власти не удастся преодолеть экономический кризис
11:40, 30 декабря 2008Финансы
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Экспертный опрос «Деминициативы»
Подавляющее большинство экспертов считают, что нынешней власти Украины не удастся преодолеть экономический кризис.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня в Киеве результаты экспертного опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы».
В частности, 23 эксперта отрицательно ответили на вопрос: «Верите ли вы, что нынешней власти удастся преодолеть экономический кризис?».
Четверо экспертов, напротив, считают, что власть справится с кризисом, а пятеро экспертов не смогли ответить на поставленный вопрос.
Опрос проводился 23-28 декабря, всего были опрошены 32 эксперта.
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