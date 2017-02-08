Украина выполнила требования МВФ по лицензированию хозяйственной деятельности - отчет Нацсовета реформ

Украина фактически полностью выполнила требования ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда в части экономической дерегуляции, а именно - в сфере лицензирования определенных видов деятельности, приняв 22 стратегически важных решения из необходимых 24.

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Об этом говорится в отчете Национального совета реформ, опубликованном на сайте Администрации президента Украины.

«Дерегуляция осталась в ТОП-5 приоритетных реформ, несмотря на смену правительства в начале 2016 года. Правительство приблизилось к полному выполнению обязательств перед МВФ в части утверждения лицензионных условий на ведение отдельных видов деятельности: сейчас из 24 необходимых документов уже принято 22», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, Украина находится в четырехлетней программе сотрудничества с МВФ, утвержденной в марте 2015 года. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. из 17,5 млрд долл. В данный момент Украина проходит третий пересмотр программы, результатом которого должно стать предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл., а также формирование дальнейшей дорожной карты сотрудничества и перечня необходимых реформ на ближайший год.

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, в особенности МВФ, а также правительств стран «Большой семерки» остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.